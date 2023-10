Во Франции отменили матч футбольного чемпионата из-за нападения на автобус гостей

По данным издания, тренер, перевозивший делегацию "Лиона" на "Велодром", был закидан камнями еще до прибытия на стадион. Осколки стекла попали в лицо и голову Фабио Гроссо. Пострадал также один из помощников тренера "Роны".

После нападения на команду "Лион" футбольный матч был отменен.

Франсуа Летексье, арбитр матча, заявил, что решение о переносе матча было принято после кризисного совещания, на котором были учтены как просьба "ОЛ" не играть, так и протокол, установленный Лигой в подобных случаях.

"Будут сделаны сообщения в соответствующие инстанции, чтобы решить, что делать дальше", - заключил арбитр.

