Во Франции показали "шахедообразный" дрон дальностью более 2 тысяч километров (фото)

По словам представителей компании, система IRIFI разработана для ударов в глубину обороны противника на расстоянии более 2 тысяч километров. Она использует боевую часть (характеристики которой не разглашаются), мобильную пусковую установку контейнерного типа и архитектуру, обеспечивающую быстрое и гибкое развертывание в больших масштабах.

Такая архитектура позволяет производить скоординированное насыщение ударными средствами в масштабах, недоступных для традиционных ракетных систем. Благодаря этому войска могут наращивать боевую мощь, сохраняя при этом дефицитные и высокостоящие ресурсы для наиболее критических ситуаций.

Система IRIFI спроектирована для выполнения задач без роли человека в процессе его реализации. Бортовая навигационная система и система визуального наведения на конечном участке полета позволяют системе ориентироваться в пространстве, обрабатывать информацию, совершать полет вне обнаружения радарами.

IRIFI позволяет осуществлять десятки автономных ударов под командованием одного человека, получающего информационную поддержку от системы искусственного интеллекта, обрабатывающей большие объемы спутниковых снимков.