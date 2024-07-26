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Во Франции масштабный сбой на ж/д в день старта Олимпиады: власти говорят о диверсии

Фото: во Франции произошла диверсия на железной дороге в день старта Олимпиады (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги в день начала Олимпийских игр. Французские власти заявляют о возможной диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Оператор французской железной дороги SNCF заявил, что ночью 26 июля неизвестные совершили ряд одновременных умышленных повреждений в разных местах. Были повреждены три скоростных ветви - северная, восточная и в направлении Атлантического океана.

Сбой в работе железной дороги может сорвать планы 800 тысяч пассажиров.

Пассажиры публикуют в сети фото переполненных железнодорожных вокзалов Парижа и других городов, после того как движение поездов было практически приостановлено. Жителей Франции призвали не планировать поездки до 29 июля.

В правительстве Франции заявляют, что не исключают диверсию. Министр транспорта Патрис Вергрит отметил, что начато расследование. По его словам, все указывает на то, что это злонамеренные поджеги.

Глава столичного региона Валери Пекресс назвала сбой "массовой скоординированной атакой".

И.о. премьер-министра Франции Габриэль Атталь назвал повреждения актами диверсии, последствия которых "масштабны и серьезны".

 

Олимпиада-2024

Сегодня, 26 июля, во Франции официально стартует Олимпиада-2024. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже.

Украина будет представлена на Олимпиаде. Флагоносцами на церемонии открытия Олимпийских игр избрали теннисистку Элину Светолину и пловца Михаила Романчука.

Детальнее об Олимпиаде и церемонии открытия - в материале РБК-Украина.

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