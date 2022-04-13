RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція заморозила російські активи на 25,6 мільярда доларів

Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство фінансів Франції представило детальний список заморожених російських активів на суму 23,7 мільярда євро (25,6 мільярда доларів США), які були заблоковані після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу французького Мінфіну.

Як випливає з оприлюдненого списку, основну частину заморожених активів складають кошти Центрального Банку Росії - це 22,8 мільярда євро.

Також у переліку зазначаються:

  • 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю 573,6 мільйона євро, у тому числі ряд адрес в Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
  • ще 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
  • також 3 яхти на суму понад 125 мільярдів євро,
  • 6 вертольотів на суму понад 60 мільйонів євро,
  • 3 твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Кайманових островах (належать до володінь Великої Британії) заморозили російські активи на 7,3 млрд доларів з-за санкцій.

Нагадаємо також, що перед цим у Євросоюзі заморозили активи російських олігархів на 30 млрд євро.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСанкції проти Росії