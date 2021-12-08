Франція зафіксувала найвищий з 2020 року добовий показник COVID-випадків
У Франції за добу зафіксували 59 019 випадків коронавірусу. Що являється найбільшим добовим показником у країні від 3 листопада 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
"Ситуація продовжує погіршуватись. За добу у Франції було зареєстровано 59 019 нових випадків захворювання на COVID-19 - це показник, який не був досягнутий з 3 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим у країні за добу зробили 687 тисяч бустерних щеплень від коронавірусу, що також стало рекордним показником.
Загалом, від початку пандемії у Франції зареєстрували понад 8 млн заражень коронавірусом, померли від хвороби понад 121 тисяча людей.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про нові обмеження через зростання числа хворих коронавірусом. Зокрема, на чотири тижні закриваються нічні клуби, а в школах вводиться масковий режим.