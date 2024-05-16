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Франция ввела войска в Новую Каледонию и запретила там TikTok

Фото: Франция ввела войска в Новую Каледонию и запретила там TikTok (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Франция ввела чрезвычайное положение в Новой Каледонии – французской заморской территории в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, чрезвычайное положение в Новой Каледонии было введено на фоне воспламенившихся в последние дни мятежей. Там были введены военные "для обеспечения безопасности" в портах и аэропорту.

Там же запретили социальную сеть TikTok.

"Военнослужащие вооруженных сил разворачиваются для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии", – рассказал Атталь.

В то же время, известно, что верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк объявил комендантский час на территории.

Утром, 16 мая, там состоится заседание межведомственной группы, председателем которой будет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Что известно о Новой Каледонии

Новая Каледония – остров-государство в Тихом океане, близ Австралии и является заморским владением Франции. На днях там начались протесты после того, как власти изменили правила голосования на местных выборах. Уже известно о трех погибших.

Новые правила касались вопроса позволять ли французам, прожившим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на местных выборах. Власти опасаются этого, полагая, что таким образом произойдет "размывание" голосов коренного населения.

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Франция