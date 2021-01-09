Франція введе комендантську годину ще у восьми департаментах

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Уряд Франції планує поширити дію комендантської години в ще вісім департаментів. Нові департаменти, в яких введуть обмеження, знаходяться переважно на сході країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає The Local.

Франція посилює свої антивірусні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості випадків зараження коронавірусом. Після свят було введено комендантську годину з 18:00 у 15 зі 101 департаменту, в інших департаментах комендантську годину наступав з 20:00.

Нові департаменти, які, ймовірно, будуть підпадати під дію розширеного комендантської години, знаходяться переважно на сході країни, включаючи Нижній Рейн і Верхній Рейн і Узбережжі, а також центральний район Шер.

"Всі розуміють, що епідемія не слабшає, навіть навпаки - вона посилюється в деяких районах", - заявив Кастекс.

Нагадаємо, уряд Франції планує прискорити вакцинацію населення.

Наголошується, що в Німеччині, яка почала кампанію вакцинації на день раніше, першу дозу щеплення отримали вже понад 200 тисяч осіб. У Франції, за даними міністерства охорони здоров'я за 1 січня, вакцинували тільки 512 осіб.