Франция отработала дроном-аналогом украинского Magura V5 по барже (видео)

Во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Место удара предварительно защитили автомобильными покрышками и листами металла, чтобы предотвратить затопление корабля.
Эксперимент был частью инициативы POLARIS по подготовке французских Военно-морских сил (ВМС) к боевым действиям высокой интенсивности, которую начали еще в 2021-м. Только недавно, как рассказывает Defense Expresse, по этой же инициативе в качестве эксперимента Франция взорвала рядом с собственным фрегатом морскую мину.
Как сообщают в командование ВМС целью эксперимента с морским дроном было:
Несмотря на то, что о французском морском дроне ничего неизвестно, согласно видео, он очень сильно похож на украинские Magura V5.
"Очевидно в ВМС Франции активно изучают полученный Украиной опыт в этой сфере и готовятся к новым угрозам на современном поле боя. Особенно из-за постоянно растущей опасности со стороны Китая и России", - добавляет Defense Express.
Magura V5 - это украинский морской дрон-камикадзе, разработанный для поражения морских и береговых целей. Он создан во время полномасштабной войны, как ответ на потребность асимметричного сдерживания российского флота. Дрон имеет малый радиолокационный и тепловой след, способен двигаться на большой скорости и на дистанцию более 800 км.
Как сообщали в прошлом году польские ученые, именно Magura V5 уничтожил больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.
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