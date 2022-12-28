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Франция выиграла Рождественскую гонку-2022 в биатлоне, дуэт украинцев финишировал восьмым

Фото: Жюлия Симон – триумфатор Рождественской гонки (facebook.com/BiathlonaufSchalke)
Автор: Антон Федорцив

Выставочная Рождественская гонка завершилась победой французской пары биатлонистов в составе Жюлии Симон и Фабьена Клода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Рождественская гонка-2022 традиционно состояла из двух этапов – массового старта и гонки преследования. В соревновании приняли участие 10 пар биатлонистов.

До финиша первыми добрались французы. Дуэт Симон и Клода сумел опередить норвежскую пару в составе Ингрид Тандервольда и Ветле Кристиансена. Скандинавы выиграли масс-старт, но провалили стрельбу на втором этапе и отстали от Франции на 33,8 секунды.

Замкнули топ-тройку австрийцы. Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лайтнер сумели подняться на одну позицию благодаря лучшему выступлению в гонке преследования. Отставание от дуэта Симон-Клод составило 45,4 секунды.

Украина в Рождественской гонке выставила пару Юлии Джимы и Антона Дудченко. Они заняли предпоследнее место в масс-старте, но обошли финнов в гонке преследования. Безусловным аутсайдером соревнований стала итальянская команда.

Результаты Рождественской гонки-2022:

  1. Франция
  2. Норвегия
  3. Австрия

...8. Украина

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