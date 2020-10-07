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Франція - Україна: прогноз на товариський матч проти чемпіонів світу

Автор: Вера Олейник

Фахівці не вірять в команду Шевченка

Збірна Франції прийме національну команду України у товариському матчі. Трансляція розпочнеться о 22:10, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

7 жовтня 22:10
Сен-Дені, "Стад де Франс"

На думку букмекерів, явними фаворитами поєдинку є господарі поля. На перемогу французької команди приймаються ставки з коефіцієнтом 1,22, тоді як тріумф "синьо-жовтих" оцінений лише в 15,00. Коефіцієнт на нічию дорівнює 5,80.

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Статистика зустрічей

Раніше суперники зустрічалися між собою дев'ять разів і лише в одній з них перемогу святкували українці. Французи завоювали 5 перемог, ще 3 рази була зафіксована нічия.

Кадрова ситуація

Збірна України через травми і коронавірус лишилась без 14 гравців після того, як Андрій Шевченко вперше оголосив заявку на жовтневі матчі. Майбутній поєдинок пропустять всі гравці донецького "Шахтаря". Окрім того, в розпорядженні тренерського штабу залишився лише один воротар - динамівець Георгій Бущан.

Що далі

Спарингом з чинними чемпіонами світу підопічні Андрія Шевченка розігріватимуться перед матчами Ліги націй. У суботу, 10 жовтня, "синьо-жовті" на НСК "Олімпійський" приймуть команду Німеччини, а за три дні спробують поквитатися з іспанцями за поразку місячної давнини.

Прогноз погоди
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