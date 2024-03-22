Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал в Украине

"Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", - сказал Лекорню.

По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местному персоналу.

Что известно о KNDS

KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) - совместное предприятие двух европейских производителей бронетехники - немецкой фирмы Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter Systems. Образована в 2016 году. Штаб-квартира фирмы находится в Амстердаме.

Krauss-Maffei Wegmann известна в Украине как производитель танков Leopard и зенитных установок Gepard. Nexter Systems является производителем САУ Caesar и танков Leclerc.

Три французских компании будут производить оружие непосредственно в Украине

В начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция будет стимулировать свои оружейные компании производить столь необходимую военную технику непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

"Три французских компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем – боеприпасов", - сказал он.

Он намекнул, что в привлеченные компании войдут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", - добавил Лекорню.