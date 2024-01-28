Франция и Индия договорились о совместном производстве подлодок и вертолетов

Соглашение было достигнуто во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию. Отмечается, что страны договорились расширять двусторонние связи в области оборонного производства, ядерной энергетики, космических исследований и использования искусственного интеллекта для государственных услуг.

Также Tata Group и Airbus подписали соглашение о совместном производстве гражданских вертолетов. Французский производитель реактивных двигателей CFM International также объявил о соглашении с индийской Akasa Air о покупке более 300 двигателей LEAP-1B для установки на 150 самолетов Boeing.

Кроме того, Индия и Франция договорились активизировать сотрудничество в юго-западной части Индийского океана.

Что предшествовало

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия и Индия якобы добились ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники. Но подробностей о заключенных сделках, или достигнутых договоренностях сотрудничества в оборонной отрасли между странами не сообщалось.

Согласно публичной информации, армия Индии имеет российские самолеты Су-30МКИ, вертолеты Ми-17, ЗРК С-400, танки Т-90.