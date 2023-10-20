Франция расширит завод по обогащению урана, чтобы снизить зависимость от России

Франция потратит 1,7 миллиарда евро на расширение завода по обогащению урана. Это позволит уменьшить свою зависимость от российского ядерного топлива.

Об этом заявил глава государственной компании Orano Клод Имаувен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Инвестиции позволят увеличить производство на заводе Georges Besse 2 более чем на 30%.

"В конечном итоге на этом объекте будет перерабатываться достаточно урана, чтобы производить ядерную энергию для нужд, эквивалентных 120 миллионам домохозяйств в год", - сказала компания.

США и Европа воздержались от введения санкций против российского ядерного гиганта "Росатома", опасаясь, что энергоснабжение сотен миллионов людей окажется под угрозой. Тем не менее, они все чаще разрывают связи с Кремлем, который ограничивает потоки природного газа в Европу после вторжения в Украину.

Производство запустится через 5 лет

"В нынешнем геополитическом контексте целью этого увеличения мощностей по обогащению урана является укрепление энергетического суверенитета Запада во Франции", - заявил Имаувен.

Он добавил, что решение Orano соответствует требованиям, высказанным их клиентами по укреплению безопасности поставок. Ожидается, что производство будет запущено в 2028 году.

По данным Orano, "Росатом" является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, на его долю приходится 43% общей производственной мощности. Далее следует британско-голландско-немецкая группа Urenco Ltd с долей 31%, China National Nuclear Corp с 13% и Orano с 12%.

Orano

Многонациональная компания ядерного топливного цикла. Компания занимается добычей урана, конверсией-обогащением, переработкой отработанного топлива, ядерной логистикой, демонтажем и инжинирингом ядерного цикла.

Создана в 2017 году в результате реструктуризации и рекапитализации ядерного конгломерата Areva. Контрольный пакет акций Orano принадлежит французскому государству.

Санкции против "Росатома"

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующий пакет санкций Европейского союза против России должен содержать ограничения против "Росатома" и алмазной отрасли страны-агрессора.