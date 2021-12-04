Франція працює з країнами ЄС над відкриттям спільної місії в Афганістані, - Макрон

Західні країни намагаються вирішити, як взаємодіяти з талібами після того, як вони блискавично захопили Афганістан в серпні, коли сили під командуванням США завершували свій відхід.

Сполучені Штати та інші західні країни закрили свої посольства і відкликали своїх дипломатів, коли таліби захопили Кабул, після чого бойовики створили тимчасовий уряд, вищі члени якого перебувають під санкціями США і ООН.

"Ми думаємо про організацію з кількома європейськими країнами Спільного представництва, яке дозволило б бути присутнім нашим послам", - сказав Макрон репортерам в Досі перед поїздкою в Джидду в Саудівській Аравії.

Сполучені Штати, європейські країни та інші країни неохоче визнають офіційно Талібан, звинувачуючи їх у відмові від взятих на себе політичних і етнічних зобов'язань і захисту прав жінок і меншин.

Макрон підкреслив, що відкриття представництва не означатиме політичне визнання або політичний діалог з Талібаном.

У заяві, зробленій після переговорів з талібами тиждень тому, Європейський союз запропонував відкрити місію найближчим часом.

"Делегація ЄС підкреслила, що можливість встановлення мінімальної присутності на території Кабула, яка не спричинить за собою визнання, буде прямо залежати від ситуації в області безпеки, а також від ефективних рішень влади де-факто, що дозволяють ЄС забезпечити адекватний захист персоналу і приміщень ", - йдеться в повідомленні.

Франція окремо оголосила в п'ятницю, що за допомогою Катару вона провела місію з евакуації з Афганістану, вивезши з країни понад 300 осіб, в основному афганців.