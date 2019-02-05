Франція провела симуляцію ядерного стримуючого удару

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У Франції провели перевірку всіх фаз місії атаки із застосуванням багатоцільового винищувача

У Франції провели рідкісну симуляцію місії з ядерного стримування, після заяв США та РФ про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначається, що у Франції провели перевірку всіх фаз місії атаки із застосуванням багатоцільового винищувача четвертого покоління Rafale.

"Ці реальні удари заплановані в системі озброєнь. Вони проводяться через досить регулярні проміжки часу, але залишаються рідкісними, тому що запускається справжня ракета без боєголовки", - заявив спікер ВВС Франції полковник Сиріл Дювів'є.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Пізніше на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети. Згідно з документом, США вийдуть з договору через шість місяців. При цьому Держдеп не виключає нових переговорів з Москвою з приводу контролю за озброєннями.