Білорусь прокоментувала вихід США і РФ з ракетного договору

Ілюстративне фото (US Navy)

Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долю світу

Білорусь у відповідь на вихід США і Росії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності закликала обидві країни проявити високу відповідальність за долю світу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долі світу, як це зробили СРСР і США 30 років тому, для того, щоб упередити дестабілізуючий вплив цього типу озброєнь на безпеку в Євразійському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Пізніше на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети. Згідно з документом, США вийдуть з договору через шість місяців. При цьому Держдеп не виключає нових переговорів з Москвою з приводу контролю за озброєннями.