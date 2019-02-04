ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь прокоментувала вихід США і РФ з ракетного договору

Новини » Політика    04.02.2019 - 19:17
Білорусь прокоментувала вихід США і РФ з ракетного договору
Ілюстративне фото (US Navy)

Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долю світу

Білорусь у відповідь на вихід США і Росії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності закликала обидві країни проявити високу відповідальність за долю світу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"Білорусь закликає США і Росію знову проявити високу відповідальність за долі світу, як це зробили СРСР і США 30 років тому, для того, щоб упередити дестабілізуючий вплив цього типу озброєнь на безпеку в Євразійському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Білорусь прокоментувала вихід США і РФ з ракетного договоруНагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про призупинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.

Пізніше на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети. Згідно з документом, США вийдуть з договору через шість місяців. При цьому Держдеп не виключає нових переговорів з Москвою з приводу контролю за озброєннями.

Трамп незабаром призначить нових командуючих армією та ВМС, - WSJ Росія вийшла з договору про ракети
Новини України БілорусьракетаРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся