RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франція не визнає голосування на виборах до Держдуми РФ у Криму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Франція не визнає законність ні організації, ні проведення голосування на виборах до Держдуми РФ на території Криму. У МЗС країни нагадали, що вважають незаконною російську окупацію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

"Франція не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією", - заявив представник зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про реєстрацію трьох громадян Франції у виборчій комісії Криму для спостереження за виборами до Держдуми РФ.

У МЗС підкреслили, що виходячи з цього Франція не визнає ні законність організації, ні результати виборів, які пройдуть в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяКрим