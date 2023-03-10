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Франция назначила спецпосланника по помощи и восстановлению Украины

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Пятница 10 марта 2023 13:34
Франция назначила спецпосланника по помощи и восстановлению Украины Фото: Пьер Гайльбронн, специальный посланник по вопросам помощи и восстановлению Украины (twitter.com/HeilbronnPierre)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил спецпосланника по помощи и восстановлению Украины. Им стал бывший вице-президент Европейского банка реконструкции и развития по политике и партнерствам Пьер Гайльбронн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гайльбронна.

"Для меня чрезвычайная честь получить доверие Эммануэля Макрона, который назначил меня специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я буду стремиться координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - написал Гайльброн.

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