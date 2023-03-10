Франция назначила спецпосланника по помощи и восстановлению Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил спецпосланника по помощи и восстановлению Украины. Им стал бывший вице-президент Европейского банка реконструкции и развития по политике и партнерствам Пьер Гайльбронн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гайльбронна.

"Для меня чрезвычайная честь получить доверие Эммануэля Макрона, который назначил меня специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я буду стремиться координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - написал Гайльброн.