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Франція взяла до відома угоду між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Франції взяло до відома досягнення угоди між США і Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2". У відомстві мають намір вивчити угоду з точки зору енергетичної безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.

"Ми взяли до відома оголошення щодо цієї угоди",- зазначили в пресслужбі відомства.

Там додали, що оцінка цієї Угоди повинна бути дана з точки зору питань європейського суверенітету і безпеки.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Зазначимо, 22 липня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що угода з урядом США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" не вирішує всіх проблем.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиГерманияПівнічний потік-2