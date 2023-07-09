Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД

"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство", - отметила Колонна.

По словам министра, помощь, которую предоставляет Франция, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, которые были сформулированы Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, сосредотачивая внимание на противовоздушной обороне и артиллерии.

"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной", - отметила министр.

В частности речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а также, как пояснила Колонна, предоставлении достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии России в будущем.