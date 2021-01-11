ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція не підтримує ідею допуску на рейси лише з "паспортом вакцинації"

Франція, Понеділок 11 січня 2021 14:08
Франція не підтримує ідею допуску на рейси лише з "паспортом вакцинації"
Фото: Жан-Батист Джеббарі (facebook com GGRMC facebook com GGRMC facebook com GGRMC )
Автор: Юлія Струк

У Франції відкидають ідею про "паспорт вакцинації" для допуску на авіарейси. Міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі підкреслив, що в більшості країн це незаконно.

Про це повідомляє Le Figaro.

Чиновнику поставили питання через те, що з появою вакцини від коронавірусу авіалінії або уряди інших держав можуть просувати ідею про допуск на рейси тільки вакцинованих осіб.

"Ми зараз у процесі вакцинації, і саме вакцини допоможуть нам знову отримати свободу. І саме це (процес вакцинації, - ред.) ми повинні підтримувати, а не ділити населення за тим, вакциновані люди чи ні", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, за останні дні кілька країн заявили про введення так званих COVID-паспортів, які підтверджують, що людина вакцинована від цієї хвороби. Дане нововведення повинно спростити, в тому числі перетин кордонів в умовах пандемії. Головний санлікар Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна розповів, чого чекати українцям.

Як писало РБК-Україна, Данія вводить паспорти вакцинації від коронавірусу.

Крім того, Литва також може ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Франціяавиасообщениевакцинация

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся