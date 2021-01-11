Франция не поддерживает идею допуска на рейсы лишь с "паспортом вакцинации"

Фото: Жан-Батист Джеббари (facebook com GGRMC)

Во Франции отвергают идею о "паспорте вакцинации" для допуска на авиарейсы. Министр транспорта Жан-Батист Джеббари подчеркнул, что в большинстве стран это незаконно.

Об этом сообщает Le Figaro.

Чиновнику задали вопрос в связи с тем, что с появлением вакцины от коронавируса авиалинии или правительства других государств могут продвигать идею о допуске на рейсы только вакцинированных лиц.

"Мы сейчас в процессе вакцинации, и именно вакцины помогут нам снова получить свободу. И именно это (процесс вакцинации, - ред.) мы должны поддерживать, а не делить население по тому, вакцинированы люди или нет", - прокомментировал министр.

Напомним, за последние дни несколько стран заявили о введении так называемых COVID-паспортов, которые подтверждают, что человек вакцинирован от этой болезни. Данное нововведение должно упростить, в том числе, пересечение границ в условиях пандемии. Главный санврач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина рассказал, чего ждать украинцам.

Как писало РБК-Украина, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса.

Кроме того, Литва также может ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.