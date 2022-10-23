Франция после звонка Шойгу призвала РФ искать мирное решение по Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках сегодняшних телефонных звонков европейским коллегам провел переговоры с французским министром Себастьеном Лекорню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Сообщается, что Лекорню провел переговоры со своим российским коллегой, на которых подтвердил стремление Парижа к мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Он также призвал собеседника найти мирное решение.
По словам Лекорню, Шойгу и ему заявил об опасениях того, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". Однако французская сторона отказывается втягиваться в какую-либо форму эскалации, особенно в отношении ядерных угроз.
Министр добавил, что планирует вскоре провести переговоры с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
Напомним, сегодня Шойгу провел телефонные разговоры также с министрами обороны Турции и Британии. И в этих случаях он также рассказал якобы о "грязной бомбе".
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