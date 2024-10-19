Франция поддерживает план победы Украины, - МИД

"Мы поддерживаем план победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны, - ред.) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Барро добавил, что Франция поддерживает Украину, когда решит начать переговоры о мире.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Франция поддерживает план победы и продвигает его.

"У нас был разговор тет-а-тет, где мы с господином министром иностранных дел обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского. Господин министр тоже проинформировал меня о результатах заседания в формате "четверки", которое недавно состоялось в Германии. Будущая имплементация, реализация и наполнение плана победы был одним из главных вопросов", - сказал Сибига.