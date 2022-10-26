RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция передала украинским спасателям четвертый пакет помощи

Фото: Франция передала ГСЧС четвертый транш помощи (Мэри Акопян, Facebook)
Автор: Антон Малиновский

Правительство Франции передало четвертый транш помощи для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В него вошли пожарные машины, медпункты и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.

В составе нового пакета помощи стоимостью в 3 млн евро:

  • 7 пожарных машин;
  • 6 легковых специализированных авто;
  • 1 санитарный медпункт;
  • 1 передвижной медпункт с радиологическим оборудованием;
  • 7 прицепов с лодками;
  • 70 тонн пожарного, аварийно-спасательного и медицинского оборудования.

Вся эта техника будет направлена по назначению в разные уголки Украины - машины из предыдущих траншей уже используются на нескольких направлениях: в Киеве и области, Запорожье, Харьковщине, Черкасщине и Черниговщине. А медицинские автомобили уже вывозят раненых из-под обстрелов.

Всего за время с 24 февраля Франция передала украинским спасателям 76 единиц пожарно-спасательных и медицинских автомобилей и тонны снаряжения на сумму более 8,5 млн. евро.

Кроме того, Франция пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны Crotale, а также готовит программу для обучения украинских военных. В ее рамках 2 тысячи солдат в течение нескольких недель будут проходить подготовку во французских воинских частях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияГСЧС