Франция передала украинским спасателям четвертый пакет помощи

Правительство Франции передало четвертый транш помощи для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В него вошли пожарные машины, медпункты и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.

В составе нового пакета помощи стоимостью в 3 млн евро:

7 пожарных машин;

6 легковых специализированных авто;

1 санитарный медпункт;

1 передвижной медпункт с радиологическим оборудованием;

7 прицепов с лодками;

70 тонн пожарного, аварийно-спасательного и медицинского оборудования.

Вся эта техника будет направлена по назначению в разные уголки Украины - машины из предыдущих траншей уже используются на нескольких направлениях: в Киеве и области, Запорожье, Харьковщине, Черкасщине и Черниговщине. А медицинские автомобили уже вывозят раненых из-под обстрелов.

Всего за время с 24 февраля Франция передала украинским спасателям 76 единиц пожарно-спасательных и медицинских автомобилей и тонны снаряжения на сумму более 8,5 млн. евро.