Франция передала украинским спасателям четвертый пакет помощи

Правительство Франции передало четвертый транш помощи для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В него вошли пожарные машины, медпункты и многое другое.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.
В составе нового пакета помощи стоимостью в 3 млн евро:
Вся эта техника будет направлена по назначению в разные уголки Украины - машины из предыдущих траншей уже используются на нескольких направлениях: в Киеве и области, Запорожье, Харьковщине, Черкасщине и Черниговщине. А медицинские автомобили уже вывозят раненых из-под обстрелов.
Всего за время с 24 февраля Франция передала украинским спасателям 76 единиц пожарно-спасательных и медицинских автомобилей и тонны снаряжения на сумму более 8,5 млн. евро.
Кроме того, Франция пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны Crotale, а также готовит программу для обучения украинских военных. В ее рамках 2 тысячи солдат в течение нескольких недель будут проходить подготовку во французских воинских частях.