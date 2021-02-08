Франція відмовилася від участі в археологічному проекті в Криму
Представники наукових кіл Франції відмовилася від участі в археологічному проекті в окупованому Криму. Окупаційна влада має намір здійснити проект "Крим-Севастополь 2020".
Про це у Facebook повідомила прес-служба представництва президента України в Автономній республіці Крим.
Повідомляється, що у представництва була інформація про намір Росії залучити вчених з Франції до історико-археологічного проекту "Крим-Севастополь 2020".
"В результаті своєчасно проведеної роботи представники наукових установ Франції відмовилися від участі у так званих міжнародних заходах та інформаційних акціях окупаційної влади півострова. Плани окупантів було зірвано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Україна вимагала від Twitter видалити акаунт представництва МЗС Росії в Криму. До цього акаунт отримав так звану "синю галочку", яка свідчить про верифікацію облікового запису.
Крім того, стало відомо, що Російська Федерація збільшила військовий потенціал в Криму більш ніж в два рази.