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Франція звинуватила США у зриві багатомільярдної оборонної угоди

Автор: Анастасія Рокитна

США, Велика Британія та Австралія заявили, що вони створюють партнерство у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Через це Канберра відмовилась від угоди з Францією з розробки підводних човнів на 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він завдав країні удар в спину і поводився як його попередник Дональд Трамп.

"Це жорстоке, одностороннє і непередбачуване рішення багато в чому нагадує мені те, що робив пан Трамп... Я злий і засмучений. Так не робиться між союзниками", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

У 2016 році Австралія вибрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 мільярдів доларів, щоб замінити підводні човни Collins, яким понад два десятиліття.

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