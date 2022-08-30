Франція звинуватила Росію у використанні газу в якості "зброї війни"

Франція звинуватила Москву у використанні поставок енергоресурсів в якості "зброї війни", оскільки російський газовий монополіст "Газпром" скоротив поставки енергокомпанії Engie і готується зупинити постачання "Північним потоком" до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цілком очевидно, що Росія використовує газ як зброю війни, і ми повинні бути готові до найгіршого сценарію повного припинення поставок", - заявила міністр енергетики Франції Агнес Панньє-Рунаше.

Вона зробила заяву після того, як французька енергокомпанія Engie заявила, що з 30 серпня буде отримувати менше газу від "Газпрому" через невказану суперечку за контрактом.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн в понеділок закликала компанії розробити Плани енергозбереження до наступного місяця, попередивши, що вони першими постраждають, якщо Франція буде змушена нормувати поставки газу і електрики.

Енергокриза в Європі

Міністри енергетики європейських країн проведуть екстрену нараду 9 вересня, щоб обговорити кризу.

Німеччина готова розглянути питання про обмеження цін на газ, повідомили у вівторок кілька італійських газет з посиланням на текстове повідомлення, відправлене міністром економіки Німеччини міністрам енергетики країн Європи.

Представник Міністерства економіки сказав, що Німеччина обговорить, як зламати екстремальну спіраль цін на газ на зустрічі міністрів енергетики, але не став коментувати деталі звіту.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, колишній глава Європейського центрального банку, наполягав на такій ціновій стелі, а також закликав до кроків по відділенню вартості електроенергії від ціни на газ.

Такий крок дозволить європейським домогосподарствам отримувати вигоду від електроенергії, виробленої з більш дешевих джерел, таких як поновлювані джерела енергії.

У вівторок спостерігається деяка перепочинок, коли базові оптові ціни на газ в Нідерландах знизилися, оскільки Європа майже досягла свого цільового рівня заповнення газових складів на 80%, а трейдери зафіксували прибуток після рекордно високих цін минулого тижня.

Контракт на газ на найближчий місяць впав на 3% до 259 євро/МВтг у вівторок вранці, в порівнянні з історичними максимумами, досягнутими минулого тижня, і торгується на рівнях, більш ніж в п'ять разів перевищують рівень річної давності.

Європа готується, що поставки будуть обмежені, оскільки "Газпром" перекриває газопровід "Північний потік-1" до Німеччини з 31 серпня по 2 вересня на технічне обслуговування.

Західні країни побоюються, що Москва піднімає ціни на газ, щоб спробувати послабити їх рішучість протистояти вторгненню в Україну - тактика, яку президент України Володимир Зеленський у понеділок назвав економічним тероризмом.