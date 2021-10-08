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Франція не має наміру залишатися в Малі, - Макрон

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Франція, П'ятниця 08 жовтня 2021 23:40
Франція не має наміру залишатися в Малі, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франція не має наміру залишатися в Малі з плином часу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту "Африка-Франція" в Монпельє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

В ході форуму, на якому було представлено громадянське суспільство країн Африки, Франція піддалася жорсткій критиці з боку ряду африканських учасників.

Зокрема, блогер Шейк Фалл закликав Францію "припинити співпрацювати з президентами-диктаторами й запланувати поступове та остаточне виведення військових баз в Африці".

Макрон відповів, мета Франції полягає не в тому, щоб мати військові бази в Малі, а в поверненні сильної держави.

"Я хочу, щоб ми якомога швидше закрили військові бази, але це вимагає повернення сильної держави та інвестиційних проектів, щоб молоді люди не повернули, як тільки терористичні групи повернуться, в їх бік", - сказав Макрон..

Він зазначив, що Франція зацікавлена в боротьбі з тероризмом в Малі, а не в підтримці будь-якого режиму.

"Франція тут тільки для боротьби з тероризмом, а не для підтримки того чи іншого режиму", - додав Макрон.

Нагадаємо, що раніше в Малі висловили невдоволення послу Франції через заяви Макрона.

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