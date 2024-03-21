Франция будет инвестировать в производство вооружения на территории Украины, - посол

Франция увеличила свои расходы по обороне. Часть этих средств будет инвестирована в производство вооружения на территории Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил полномочный посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер во время выступления на Киевском форуме безопасности.

По его словам, расходы Франции на оборону превысили 2% от ВВП. Он также считает, что инвестиции нужны и для того, чтобы производить в Украине то, что нужно украинским вооруженным силам.

"Мы говорим: если мы можем начать такое производство в Украине, следует это делать", - сказал Весьер.

Он также призвал партнеров поддерживать Украину для достижения победы.

"Представим на секунду, если Россия победит. Это значит, что Россия может уничтожить соседа и международное сообщество ничего не можешь сделать в ответ. Это значит, что многие страны скажут: нам теперь нужно присоединиться к ядерному клубу, потому что наша безопасность под угрозой". Это будет более рискованная и нестабильная ситуация, чем сегодня", – заявил он.

Производство оружия в Украине

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, на днях за решение Кабинета Министров в Украине создали Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.

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