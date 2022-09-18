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Франція інвестує 9 мільярдів євро в космічну галузь протягом декількох років

Фото: Франція інвестує 9 мільярд євро в космічну галузь протягом декількох років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція планує інвестувати 9 млрд євро в космічну галузь протягом трьох наступних років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

За словами прем'єр-міністра країни Елізабет Борн, космічна промисловість відіграє одну з найважливіших у боротьбі з кліматичними змінами, оскільки більшість змін відстежуються саме за допомогою супутників.

Ці інвестиції є частиною космічної стратегії, яку визначив президент Франції Еммануель Макрон ще у лютому минулого року.

"Перша стратегія полягає в тому, щоб зберегти разом із Європою нашу автономію у доступі до космосу", і для цього нам потрібні сильні засоби та передові дослідження", - зауважила Борн.

Пакет у 9 млрд євро включає:

  • кредити на космічну складову інвестиційного плану "Франція 2030";
  • кредити на закон про програмування досліджень до 2030 року;
  • кошти, які передбачені для Центру космічних досліджень;
  • кошти, які передбачені для військового закону про програмування на 2019-2025 роки.

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Франція