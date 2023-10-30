Франция хочет депортировать из страны почти 40 россиян: что стало причиной

По его словам, около шестидесяти россиян, подозреваемых в радикализации, сейчас находятся под административным арестом. 39 из них должны быть высланы с согласия российских властей.

После убийства профессора Доминика Бернара в Аррасе радикальной группировкой "S" российского происхождения правительство хочет продемонстрировать твердость.

Таким образом, исполнительная власть демонстрирует свое желание как можно быстрее выслать лиц, занесенных в "дело S", которые обязаны покинуть территорию Франции, и попросила префектов обратить особое внимание на "граждан Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет".

"Нападавший в Аррасе, 20-летний Мохаммед Могоучков, соответствует этой категории: он родился в Ингушетии, автономной российской республике, находился под наблюдением и находился в деле с начала октября", - пишет издание.

Спецслужбы Франции проверяют радикализированных россиян

Дарманен сказал, что Франция составила список из 39 российских граждан, за которыми страна особо следит и которых подозревает в радикализации. На прошлой неделе Париж представил этот список российским властям.

Франция собирается пойти по пути высылки при условии предъявления РФ консульских пропусков.

Министр также сказал, что другие российские граждане, за которыми ведется особый контроль, находятся либо в тюрьме, либо в центрах административного задержания.

Что этому предшествовало

13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединение преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

После теракта в городе Аррас, где в школе был убит учитель, Франция объявила о режиме повышенной террористической угрозы в стране.