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Франція і Греція уклали оборонну угоду на 3,5 млрд доларів

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Вівторок 28 вересня 2021 19:30
Франція і Греція уклали оборонну угоду на 3,5 млрд доларів Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція і Греція оголосили про укладення оборонної угоди на суму 3,5 млрд доларів, включаючи рішення Афін придбати три французьких військових кораблі в рамках стратегії по зміцненню обороноздатності в Східному Середземномор'ї на тлі повторюваних напружених відносин з Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосили про стратегічне партнерство в галузі оборони і безпеки на спільній прес-конференції в Парижі.

"Це партнерство висловлює нашу волю до розширення та інтенсифікації співпраці у сфері оборони та безпеки на основі наших взаємних інтересів", - сказав Макрон.

Так, Греція придбає три французьких фрегати, які будуть побудовані оборонним підрядником Naval Group в Лор'яні, на заході Франції. Угода включає опціон на придбання четвертого фрегата.

Міцотакіс сказав, що його рішення виходить з національної мотивації, але має і Європейський мотив, оскільки пакт Афін і Парижа зміцнює загальну оборонну промисловість.

"Греція і Франція сьогодні роблять сміливий перший крок до європейської стратегічної автономії", - додав Міцотакіс, зазначивши, що це прокладає шлях до Європи, яка зможе захищати свої інтереси в Середземномор'ї, на Близькому Сході.

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Франція Греція Еммануель Макрон
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