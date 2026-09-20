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Франция готовит план защиты от российских дронов и кибератак, - СМИ

15:48 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

Франция готовится к усилению российской гибридной опасности. Президент страны Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры и оборонных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Télévisions .

По информации издания, в последние месяцы российская угроза для Франции усилилась – это и кибератаки на военные и правительственные структуры, и попытки вмешательства в президентскую кампанию с помощью фейковых видео, созданных искусственным интеллектом.

18 сентября в новом защищенном кризисном помещении Елисейского дворца прошла экстренная встреча. Правительство срочно созвало всех префектов, которые на следующей неделе должны провести саммиты по вопросам безопасности и обороны в своих департаментах.

К участию привлекут руководителей правоохранительных органов, военных, представителей системы образования, бизнеса и служб экстренного реагирования.

Что поручил Макрон

"Я попросил правительство подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры, а также чувствительных объектов нашей оборонной промышленной и технологической базы от дронов и кибератак", - заявил Макрон.

Какие объекты могут быть под угрозой

Согласно конфиденциальной служебной записке, полученной France Télévisions, среди потенциальных целей - электростанции и сети, железные дороги, телекоммуникации и системы распределения питьевой воды.

По словам генерала ВВС Патрика Дютартра, основные французские аэродромы уже готовы к атакам беспилотников, однако под угрозой могут оказаться все чувствительные объекты, связанные с обороной.

В то же время французские разведывательные службы, по данным издания, готовятся к массированным российским атакам - и этот сценарий ускоряется: если раньше речь шла о 2030 году, то теперь вспоминают уже осень 2027-го.

Напомним, Россия ведет против Европы масштабную гибридную войну. Ранее РБК-Украина подробно разбирало, как Кремль использует "одноразовые агенты" и поджоги для диверсий в странах ЕС и чем на это отвечает Европа.

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