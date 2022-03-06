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Франція готується до кібератак з Росії

Автор: Наталья Скороход

Франція готується до кібератак з Росії. Державний секретар з цифрових технологій Седрік о. запевнив, що країна зберігає пильність перед обличчям загрози російських кібератак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За його словами, щоб захистити державу і його стратегічні компанії, Франція підвищила рівень своєї підготовки і пильності до кібератак. Очікується, що Росія посилить кібератаки по всій Європі на тлі війни проти України.

"В Україні відбуваються кібератаки. На решті частини європейського континенту у нас був і є страх перед цим. Те, що ми бачимо, досить обмежене: в даний час ми бачимо тільки один приклад, який, ймовірно, є кібератакою, це проблема супутникового оператора Viasat", - сказав він.

Нагадаємо, що Росія в Україні здійснює кібератаки на сайти територіальних громад. Це робиться для того, щоб опублікувати неправдиву інформацію про капітуляцію місцевої влади.

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КібератакаРосійська ФедераціяФранція