Франція готова надати Україні гарантії безпеки після війни, - Reuters

Джерело агентства повідомило що гарантії будуть включати постачання військової техніки і що вони мають бути досить міцними, щоб запобігти новій війні.

"Наша країна готова надати гарантії безпеки. Мова могла б йти про постачання озброєння, щоб Україна могла впоратися з новим нападом", - завив чиновник.

За словами французького чиновника, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський союз зараз має серед своїх членів, а не захисний механізм, аналогічний статті 5 НАТО, яка викликає автоматичну військову підтримку в разі нападу на члена.

Союзники також обговорили необхідність переконати країни, що не входять в ЄС та G7, ставитися до війни в Україні як до питання, яке стосується миру в усьому світі, а не тільки Європи або Заходу.

За словами чиновника, гарантії дозволять кожній країні вирішувати індивідуально, як допомогти Україні у разі необхідності, на відміну від системи автоматичного реагування НАТО.