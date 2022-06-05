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Франція домовляється з ОАЕ про постачання замість російської нафти

Фото: міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Франція веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти. Контракти потрібні для заміни закупівель російської нафти, які припиняться після введення заборони Європейського Союзу через вторгнення Путіна в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Бруно Ле мера радіо "Europe 1".

"Йдуть переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - сказав Ле Мер.

Нагадавши, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Обмеження були введені на нафту, експорт і радіомовлення агресора.

Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт і передачу нафти і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС. Поетапна відмова від нафти займе від 6 до 8 місяців.

У той же час передбачено виключення щодо імпорту нафти трубопроводом в країни ЄС, які в силу свого географічного положення не мають поки альтернативних варіантів.

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ФранціяНафта