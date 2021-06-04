Франція з 9 червня почне приймати туристів: названі умови в'їзду

"З 9 червня туристичні потоки між Францією і зарубіжними країнами будуть знову відкриті в залежності від санітарної ситуації в третіх країнах і вакцинації мандрівників", - йдеться в повідомленні.

Так, Уряд розділив країни світу на три зони-зелену, помаранчеву і червону, які визначають можливість і умови в'їзду іноземців до Франції.

До зеленої зони віднесли країни ЄС та Європейської економічної зони, а також Австралію, Японію, Південну Корею, Нову Зеландію та Ізраїль.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус, однак якщо людина не отримала щеплення, йому необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття.

У помаранчеву зону потрапили країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. У неї потрапила більшість країн світу, включаючи Україну.

Жителі цих країн, які вже були вакциновані зможуть в'їхати до Франції при наявності негативного тесту, зробленим не раніше 72 годин до поїздки, або антиген-тестом, не старше 48 годин. Однак при наявності важливої причини для в'їзду при наявності тесту можуть пустити не вакцинованого людини.

До Червоної зони віднесли країни з ризиком поширення мутованих штамів, зокрема, ПАР, Бразилію, Індію і Туреччину. Жителям цих країн в'їхати до Франції з тестом буде можливо лише при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.