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У Франції завтра почнуть відстороняти від роботи всіх невакцинованих медиків

Автор: Марія Кучерявець

У Франції з 15 вересня всі медичні працівники повинні пред'явити своїм роботодавцям довідки про повну вакцинацію. У випадку відсутності документа - їх відсторонятимуть від роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Втім, якщо медичний працівник отримав лише першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на COVID-19 кожні 72 години.

Крім того, нещеплені співробітники не зможуть брати оплачувану відпустку через хворобу.

Дане правило поширюється на всіх медичних працівників, співробітників будинків для людей похилого віку, а також на всіх, хто працює волонтером в таких установах.

Між тим роботодавцям, які не перевірятимуть свідчення про вакцинацію своїх співробітників, погрожує штраф у розмірі 135 євро, а за більш як троє правопорушень він може сягати 3750 євро.

Слід зазначити, що за останніми даними, у Франції вакциновані близько 88% медичних працівників.

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