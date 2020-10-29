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У Франції посилять охорону шкіл і церков після нападу в Ніцці

Автор: Роман Тверденко

У Франції планують посилення заходів безпеки після атаки в Ніцці. Мобілізують військових, а також посилять охорону шкіл і культових споруд.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, перебуваючи в Ніцці.

Він зазначив, що кількість патрульних військових по країні буде увелично з трьох до семи тисяч. Також президент Франції анонсував засідання ради оборони на 30 жовтня.

Сьогодні стало відомо, що у Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози.

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Нагадаємо, що у Франції чоловік скоїв теракт в Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Після цього мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на парафіян церкви. Він вважає, напад з ножем біля церкви терористичним актом.

Пізніше стало відомо, що французькі слідчі допитали чоловіка, який скоїв теракт в Ніцці. Зловмисник повідомив, що йому 25 років і що його звуть Брахім.

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