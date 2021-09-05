У Франції розбився туристичний літак: є загиблі

У суботу, 4 вересня, у французькому департаменті Сомма розбився туристичний літак DR400. Знаходилися в ньому двоє чоловіків загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Paris-Normandie .

Авіакатастрофа сталася між населеними пунктами Воньяруе і Фріакур, за декілька кілометрів від затоки Сомме. Одномоторний туристичний літак DR400 вилетів з аеродрому Трепрті і через деякий час впав у поле.

За даними видання, в результаті катастрофи загинули дві людини-чоловіки 36 і 52 років. Причини аварії з'ясовуються. Порушено дві кримінальні справи. Розслідування доручено жандармерії повітряного транспорту та бюро з аналізу безпеки цивільної авіації.