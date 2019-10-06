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У Франції перевірять спецслужби після нападу на поліцейських

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 22:26
У Франції перевірять спецслужби після нападу на поліцейських
Ілюстративне фото (flickr / Police Nationale)

Буде перевірено підрозділ, в якому працював зловмисник

В спецслужбах Франції буде організована ретельна перевірка після загибелі чотирьох поліцейських в результаті нападу на дільницю в Парижі. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп в інтерв'ю газеті JDD.

Повідомляється, що в першу чергу буде перевірено підрозділ, в якому працював злочинець.

Після цього будуть перевірені також інші спецслужби і відділи по боротьбі з тероризмом. Для розвідки виявлення внутрішніх загроз є однією з головних завдань, і всі тривожні сигнали повинні бути відпрацьовані, додав Філіп.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, в Парижі чоловік з ножем напав у штаб-квартирі поліції на правоохоронців. В результаті нападу загинули четверо поліцейських, нападника застрелили. Ним виявився колишній адміністративний співробітник поліції, який більше 20 років працював в довідковому відділі.

Чоловік, який напав на поліцейських в Парижі, контактував з салафітами і дотримувався поглядів радикального ісламізму. За словами представника прокуратури Жана-Франсуа Рікарда, чоловік контактував з салафітами, а також 10 років тому прийняла іслам. Також повідомляється, що в розмові з колегою він схвалив атаку ісламістів на сатиричний журнал Charlie Hebdo. Напередодні нападу чоловік відправив більше 30 повідомлень релігійного характеру дружині.

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