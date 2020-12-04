У Франції перевірять 76 мечетей після терактів

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що в країні перевірять 76 мечетей і місць для молитов після нещодавньої серії нападів ісламістів. Він назвав цю перевірку "масштабною та безпрецедентною акцією".

Про це Жеральд Дарманен повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, під час цієї акції мечеті будуть перевірені та закриті, де це необхідно. Водночас в оточенні міністра підтвердили інформацію, що під посилений контроль будуть взяті 16 мечетей та місць для молитов у Парижі та ще 60 мечетей у різних французьких регіонах.

При цьому Дарманен наголосив, що не йдеться про "загальну радикалізацію" французьких мусульман.

"Майже всі мусульмани Франції поважають закони республіки", - сказав він.

Крім того, Дарманен додав, що 76 підозрілих мечетей - це лише незначна частина із загалом близько 2600 мечетей у Франції. Країна має найбільшу спільноту мусульман в Європі, де, за оцінками, їх налічується п'ять мільйонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Франції чоловік скоїв теракт в Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

Після цього у Франції посилили заходи безпеки. Мобілізували військових, а також посилили охорону шкіл і культових споруд.

Також мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на парафіян церкви. Він вважає, напад з ножем біля церкви терористичним актом.