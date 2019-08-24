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У Франції відбулися сутички протестувальників проти саміту G7 з поліцією

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 06:35
У Франції відбулися сутички протестувальників проти саміту G7 з поліцією
Ілюстративне фото (twitter.com/prefpolice)

Чотири поліцейські отримали поранення, затримано десятки демонстрантів

У Франції у муніципалітеті Юррюнь, за 20 кілометрів від Біарріца, напередодні саміту "Великої сімки" (G7) у ніч на суботу, 24 серпня, відбулися сутитчки протестувальників проти саміту з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У результаті сутичок чотири поліцейські отримали легкі поранення, затримано десятки демонстрантів.

Як зазначає видання, активісти розбили табір на території муніципалітету, 23 серпня вони спробували блокувати ділянку дороги, а пізніше перекрили шлях до табору та звели невеликі барикади.

Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі.

У сам Біарріц демонстрантів не пускають, він охороняється, проте навколо курортного міста розбито вже кілька таборів активістів - вдень 24 серпня планується велика акція проти саміту "Великої сімки".

Французький уряд направив у регіон близько 13 тисяч працівників поліції для придушення можливих заворушень під час саміту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що повернення Росії в G7 можливе лише після припинення війни на Донбасі і повернення Криму.

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