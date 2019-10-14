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У Франції закликали скористатися шансом досягти врегулювання на Донбасі

Новини » Політика    14.10.2019 - 22:31
У Франції закликали скористатися шансом досягти врегулювання на Донбасі
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com/francediplomatie)

Жан-Ів Ле Дріан вважає, що існує реальна можливість для врегулювання на Донбасі

Ситуація надає шанс для досягнення врегулювання в Україні, яким слід скористатися. Про це сказав глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю, опублікованому на сайті газети Le Figaro.

Він вважає, що "сьогодні існує реальна вікно можливостей для врегулювання конфлікту в Україні".

На його думку, "цей шанс не з'явиться, можливо, вдруге і ми повинні ним скористатися".

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко представив своїми європейськими колегами в Люксембурзі "задовільний план" врегулювання на Донбасі. Крім того, вона зазначила, що Рада ЄС побачив "позитивний розвиток ситуації.

Додамо, що 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко взяв участь в міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС" і обговорив з ними підготовку до нормандської зустрічі. За даними Пристайко, нормандську зустріч можуть провести в листопаді. Головне питання - чи погодиться на цю дату Росія.

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