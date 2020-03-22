У Франції підтримали законопроект про введення надзвичайного стану

Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє газета Le Parisien.

Насамперед документ передбачає наділення уряду правом обмежувати громадські свободи, в тому числі за рахунок масового режиму самоізоляції, протягом двох місяців.

Уряд також отримує право вводити ряд заходів за допомогою видання ордонансів - спеціальних декретів - без консультацій з парламентом. Ці заходи можуть стосуватися фінансової підтримки підприємств, а також перенесення другого туру муніципальних виборів, перший тур яких відбувся 15 березня.

Також передбачається збільшити штрафи за порушення режиму самоізоляції - якщо зараз вихід на вулицю без поважної причини і розписки із зазначенням кінцевого пункту карається штрафом у 135 євро, то за повторну непокору вимогам влади протягом 15 днів після першого планується стягнення 1,5 тис. євро.

Нагадаємо, станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.