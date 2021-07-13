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У Франції пояснили, як каратимуть за відмову від обов'язкової вакцинації

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Париж, Вівторок 13 липня 2021 00:28
У Франції пояснили, як каратимуть за відмову від обов'язкової вакцинації Фото: у Франції нещеплених медичних працівників відсторонять від роботи (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Франції медичні працівники, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, з 15 вересня більше не зможуть працювати. Вони також не отримуватимуть зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що всі медики країни мають пройти обов'язкову вакцинацію.

Як пояснив Макрон, це потрібно для того, щоб збільшити кількість вакцинованих на тлі наближення нової хвилі коронавірусу.

"З 15 вересня, якщо ви медпрацівник і якщо ви не пройшли вакцинацію, то ви не зможете більше працювати, і вам не будуть платити", - заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

Нагадаємо, обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вводять і інші країни. Так, наприклад, Мальта закрила кордони для невакцинованих.

Зазначимо, влада Фіджі оголосила про плани зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для співробітників державного та приватного секторів.

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