У Франції пояснили, як каратимуть за відмову від обов'язкової вакцинації

У Франції медичні працівники, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу , з 15 вересня більше не зможуть працювати. Вони також не отримуватимуть зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI .

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що всі медики країни мають пройти обов'язкову вакцинацію.

Як пояснив Макрон, це потрібно для того, щоб збільшити кількість вакцинованих на тлі наближення нової хвилі коронавірусу.

"З 15 вересня, якщо ви медпрацівник і якщо ви не пройшли вакцинацію, то ви не зможете більше працювати, і вам не будуть платити", - заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.