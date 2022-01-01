У Франції в новорічну ніч спалили майже 900 автомобілів

Як повідомили виданню в Міністерстві внутрішніх справ Франції, в ніч на 1 січня 2022 року хулігани спалили 874 автомобілі. Співробітники поліції і жандармерії затримали 441 людину, які підозрюються в причетності до підпалів. З них 381 заарештований.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен зазначив, що кількість спалених автомобілів в новорічну ніч знижується. За його словами, в 2019 році на Новий рік було спалено понад 1,3 тисячі машин. Тоді заарештували 376 осіб.

Зазначимо, у Франції жителі бідних кварталів нерідко спалюють автомобілі. При цьому число підпалюваних машин зростає саме в новорічну ніч.