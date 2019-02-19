У Франції невідомий напав з ножем на перехожих

Фото: місце події (twitter.com ferozwala)

В результаті нападу постраждали троє людей

У Марселі (Франція) невідомий поранив ножем двох перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFM TV.

Після приїзду поліції, чоловік почав стріляти, в результаті чого постраждала ще одна людина. Поліція нападника застрелила. Наразі відомо, що один із постраждалих знаходить у важкому стані.

Марсельська прокуратура почала розслідування. Інформації про особистість нападника немає.

Нагадаємо, у середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході Лондона, в результаті нападу постраждали три людини. Поліцейські затримали нападника. У поліції зазначили, що не пов'язують атаку з тероризмом.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі, двоє осіб було поранено.

Додамо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.