У Франції почали вакцинувати третьою дозою людей старше 65 років

У середу, 1 вересня, у Франції почалася вакцинація від COVID-19 третьою дозою людей старше 65 років і з хронічними захворюваннями. Таким чином в країні намагаються підвищити рівень захисту для боротьби з наслідками "Дельта" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Загальнонаціональна кампанія з вакцинації третьою дозою вакцини розпочнеться 12 вересня в будинках престарілих Франції.

В цілому, за даними Міністерства охорони здоров'я, 18 млн осіб мають право на отримання додаткового щеплення. Люди, які отримали друге щеплення вакциною Pfizer або Moderna щонайменше шість місяців тому, можуть отримати ревакцинацію, а ті, хто отримав одноразову дозу вакцини Johnson & Johnson, можуть отримати ревакцинацію Pfizer або Moderna щонайменше через чотири тижні після вакцинації.

Розширити кампанію з ревакцинації у Франції вирішили після того, як Міністерство охорони здоров'я заявило, що дослідження припускають, що ефективність вакцин знижується, особливо при зараженні "Дельта" штамом. При цьому з часом найбільше страждають літні люди і люди з супутніми захворюваннями.

Уряд ще не вирішив, чи слід поширити кампанію з ревакцинації на все населення, 65,6% якого повністю вакциновано.