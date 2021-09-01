ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції почали вакцинувати третьою дозою людей старше 65 років

Новость на русском →
Франція, Середа 01 вересня 2021 14:52
У Франції почали вакцинувати третьою дозою людей старше 65 років Фото: у Франції почали вакцинувати третьою дозою людей старше 65 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 1 вересня, у Франції почалася вакцинація від COVID-19 третьою дозою людей старше 65 років і з хронічними захворюваннями. Таким чином в країні намагаються підвищити рівень захисту для боротьби з наслідками "Дельта" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Загальнонаціональна кампанія з вакцинації третьою дозою вакцини розпочнеться 12 вересня в будинках престарілих Франції.

В цілому, за даними Міністерства охорони здоров'я, 18 млн осіб мають право на отримання додаткового щеплення. Люди, які отримали друге щеплення вакциною Pfizer або Moderna щонайменше шість місяців тому, можуть отримати ревакцинацію, а ті, хто отримав одноразову дозу вакцини Johnson & Johnson, можуть отримати ревакцинацію Pfizer або Moderna щонайменше через чотири тижні після вакцинації.

Розширити кампанію з ревакцинації у Франції вирішили після того, як Міністерство охорони здоров'я заявило, що дослідження припускають, що ефективність вакцин знижується, особливо при зараженні "Дельта" штамом. При цьому з часом найбільше страждають літні люди і люди з супутніми захворюваннями.

Уряд ще не вирішив, чи слід поширити кампанію з ревакцинації на все населення, 65,6% якого повністю вакциновано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Вакцинація
NEWS
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США